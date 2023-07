Live Report: MONSTER MAGNET au Hellfest 2023 (Jour 3)

La Valley se remplit lorsque Monster Magnet débarque sur la scène. Avec « Born to Go », une reprise de l’iconique groupe anglais Hawkwind, on démarre sur les chapeaux de roues. Dans le public, on commence déjà à danser et à apprécier le concert qui ne fait que démarrer. Et c’est dans cette ambiance tranquille mais néanmoins assez rock que va se dérouler le concert.

La setlist se concentre sur deux albums qui ont fait le succès du groupe, « Dopes to Infinity » et « Powertrip ». Avec cela, on a la reprise d’Hawkwind « Born to Go » ainsi que « Superjudge ». Cela nous donne un concert parfait en reprenant les titres rocks stoner qui ont fait la réussite du groupe américain. On retrouve donc les classiques « Negasonic Teenage Warhead », « Powertrip » , « Dopes to Infinity » ou encore « Space Lord ». Les festivaliers venus au concert semblent ravis de cette dualité musicale parfaite.

Sur scène, les musiciens aussi se donnent. Les morceaux sont impeccables, très techniques et c’est super bien réalisés. De nombreux jeux de lumière se multiplient sur scène dans des ambiances assez reposantes pour ajouter à cette atmosphère stoner. Le chanteur Dave Wyndorf va remercier le public plusieurs fois d’être présent et il est heureux de pouvoir encore participer au Hellfest. Le public répond bien en applaudissant et en dansant pendant tout le concert.

C’est dans cette superbe ambiance que se déroule un très bon concert de Monster Magnet. Le concert se déroule très bien, sans aucun accro et avec une setlist très efficace. C’est un grand succès sur la Valley !