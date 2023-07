Live Report: IN FLAMES au Hellfest 2023 (Jour 1)

La foule se masse patiemment à la Main Stage 2. In Flames arrive sur la scène et commence son show par « The Great Deceiver » du dernier album « Foregone ». Ce premier titre agressif embrasse la foule qui commence à bouger sur les notes énergiques de la formation suédoise. Le groupe aussi se donne sur la scène du Hellfest, mené par son chanteur plein d’entrain, Anders Fridén. Il va dire un mot avant chaque titre du concert pour remercier les fans d’être toujours là pour voir In Flames.

Le rythme est ininterrompu, les titres s’enchaînent rapidement et laissent peu de temps mort au concert. La setlist est assez variée car on retrouve des morceaux d’énormément d’albums mais surtout du dernier album « Foregone ». On remarque la thématique du concert avec beaucoup plus de morceaux death que mélodiques qui se lient à l’ambiance du concert de vouloir faire un spectacle sans interruption. Mais on retrouve quelques classiques comme « Cloud Connected », « Take This Life » ou encore « The Mirror’s Truth »

La foule est très heureuse de voir le groupe suédois. Dans la fosse, il y a des pogos, ça slam, et des circles pits s’organisent. Sur la scène aussi, ça bouge bien. Que ce soient les guitaristes Björn Gelotte et Chris Broderick, le chanteur Anders Fridén qui se donne beaucoup, ainsi que le bassiste Liam Wilson, normalement avec The Dillinger Escape Plan, venu faire du remplacement sur la tournée de l’été du groupe, tout le monde déploie beaucoup d’énergie sur la scène.

C’est un gros concert de death que vient de proposer In Flames au Hellfest. Même si on peut regretter l’absence de quelques titres plus mélodiques, on comprend la volonté du groupe de faire un set agressif pour le festival. C’est un concert de 50 minutes qui passe très vite tellement il était bon !