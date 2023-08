Le prochain album d’ANGRA dans les bacs le 3 novembre

Communiqué: ANGRA annonce son nouvel album « Cycles Of Pain » le 3 novembre via Atomic Fire Records

Précommandes disponible: https://angra.afr.link/cyclesofpainPR

1er single « Ride Into The Storm » le 4 août prochain:

https://angra.afr.link/rideintothestormPR

« Cycles Of Pain » a été produit, enregistré, mixé et masterisé par Dennis Ward, partenaire de longue date d’ANGRA (D.C. COOPER, PINK CREAM 69, PLACE VENDOME etc.) au Sonastério & Elephant Office au Brésil, tandis que le mixage et le mastering ont eu lieu au TrakShak à Karlsdorf, en Allemagne.

L’album compte également de nombreux invités, dont Amanda Somerville (« Tears Of Blood »), les artistes brésiliennes Lenine (« Vida Seca ») et Vanessa Moreno (« Tide Of Changes – Part II » & « Here In The Now »), et enfin Juliana D’Agostini au piano (« Tears Of Blood »).

« Cycles Of Pain » sera disponible dans les formats suivants

– CD-digipak

– CD-Jewelcase

– divers vinyles (rouge/jaune, marbré, clair/bleu, jaune clair/blanc)

– numérique

Tracklisting

01. Cyclus Doloris

02. Ride Into The Storm

03. Dead Man On Display

04. Tide Of Changes – Part I

05. Tide Of Changes – Part II

06. Vida Seca

07. Gods Of The World

08. Cycles Of Pain

09. Faithless Sanctuary

10. Here In The Now

11. Generation Warriors

12. Tears Of Blood

ANGRA

Fabio Lione | vocals

Rafael Bittencourt | guitars

Marcelo Barbosa | guitars

Felipe Andreoli | bass

Bruno Valverde | drums