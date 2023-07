La vidéo de Nita Strauss demandé en mariage sur scène

Nita Strauss qui était en concert à Los Angeles pour fêter la sortie de son album solo « The Call Of The Void », a reçu la proposition en mariage de son petit ami Josh Villalta, aussi batteur du groupe, à la fin du concert. Un fan a bien entendu filmé la scène.

