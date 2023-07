Interview d’ASTRAYED PLACE pour la sortie de « Edge of the Mist »

En Mars dernier ASTRAYED PLACE sortait son premier album intitulé « Edge of the Mist », sorti chez M&O Music qui s’occupe de plus en plus de combos français. Nous avons profité de leur journée promo au Hard Rock Café à Paris pour en savoir plus. Interview à découvrir en vidéo ci-dessous.

« Edge of the Mist » en streaming: