HARM’S WAY dévoile un single en vidéo et la date de sortie de son prochain album

Communiqué: Depuis près de deux décennies, Harm’s Way trace un chemin musical aussi lourd que brutal. Évoluant constamment et refusant de se reposer sur ses lauriers, Harm’s Way est un groupe à part dans le paysage hardcore et metal international. Toujours en mutation, la formation américaine est perpétuellement à la recherche de nouvelles approches sans jamais oublier la violence. Ce n’est d’ailleurs pas Common Suffering, dont la sortie est prévue le 29 Septembre chez Metal Blade Records, qui prêchera pour l’inverse. Amas de riffs, de breakdowns, de mélodies et d’éléments bien plus surprenants chez Harm’s Way, Common Suffering est volontairement l’album le plus varié du quintet originaire de l’Illinois à ce jour.

Par ailleurs, le groupe profite de cette annonce de sortie pour dévoiler « Silent Wolf », le titre qui ouvre cet album à venir.

« Silent Wolf est né de l’observation de ce sentiment de méfiance permanent envers les gouvernements et les instances dirigeantes. Ce titre parle de cette confiance, ou de ce manque de confiance, mais aussi de cette sensation de paralysie et de paranoïa qui en découle. » (James Pligge, chant)

Même si Harm’s Way doit bien plus sa réputation à sa violence sans merci qu’à la quiétude, Common Suffering surprend volontairement à plusieurs reprises par des moments plus calmes installant une dichotomie permanente entre ombre et lumière. Certains diront que c’est d’ailleurs cette orchestration des dynamiques qui rend cet album encore plus solide et impitoyable que ses prédécesseurs. Pour d’autres, Common Suffering sera le reflet d’un groupe au sommet de son art et dont les ambitions le poussent toujours vers de nouveaux accomplissements. « Nous avons vraiment essayé de ne pas nous contenter de nos acquis. Parfois la direction que prenait tel ou tel morceau nous semblait trop évidente. Alors nous recommencions encore et encore jusqu’à ce que, d’un point créatif, nous soyons pleinement satisfaits de cette direction. » (Nick Gauthier, guitare)

Pour cet album, Harm’s Way a mis toutes les chances de son côté, notamment en enregistrant en Pennsylvanie, au Studio 4 en compagnie du producteur Will Yip (Turnstile, Code Orange, etc.). La finalité était simple : améliorer certains mécanismes du groupe, se pencher davantage sur le chant et expérimenter pendant la production même du disque afin de tirer le meilleur de chaque titre. Et le premier changement marquant a été de faire en sorte que chaque musicien se reconcentre sur et uniquement sur son instrument. Chacun a ici repoussé ses limites et le résultat est à la hauteur des efforts du groupe : jamais Harm’s Way n’a sonné aussi chirurgical.

Une maturité qui se retrouve également dans les textes du quintet. Le titre de ce nouveau disque, « Common Suffering » renvoie au chaos, à la misanthropie, à l’anxiété et à la paranoïa que nous avons tous connus ces trois dernières années. Autant dire que les thèmes principaux des dix titres composant Common Suffering s’attaquent aussi bien à la santé mentale et aux démons intérieurs qu’aux bouleversements politiques et à la corruption.

Common Suffering

01. Silent Wolf

02. Denial

03. Hollow Cry

04. Devour

05. Undertow (ft. King Woman)

06. Heaven’s Call

07. Cyanide

08. Terrorizer

09. Sadist Guilt

10. Wanderer