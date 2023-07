DRAKK METAL FEST : Nouvelles dates et nouveau lieu

Communiqué: Le festival de musique metal « DRAKKFEST » annonce un report de date et de lieu ainsi qu’un changement de nom.

L’équipe organisatrice du festival de musique metal, connu sous le nom de « DRAKKFEST », est contrainte de reporter l’édition 2023.

En raison de profonds changements survenus au niveau du bureau et de l’équipe organisatrice, nous sommes tenus de reporter l’événement.

De plus, le festival sera désormais connu sous un nouveau nom, reflétant la nouvelle organisation mise en place pour offrir une expérience inoubliable à tous les amateurs de musique metal.

Le festival « DRAKKFEST » était initialement prévu pour les 4 et 5 Novembre 2023 à l’Astrolabe du Petit-Quevilly (76). Cependant, après de longues délibérations et pour vous garantir la meilleure expérience possible, nous avons pris la décision de reporter le festival à une date ultérieure et de déplacer l’événement vers un nouvel emplacement.

Nous sommes heureux d’annoncer que le festival de musique metal, maintenant rebaptisé sous l’impulsion de la nouvelle équipe, « DRAKK METAL FEST », se

tiendra les 22 et 23 MARS 2024 dans la magnifique ville de Saint-Brieuc (22), à BONJOUR MINUIT.

Ce nouvel emplacement offre des infrastructures améliorées, une plus grande capacité d’accueil et une logistique renforcée pour garantir le confort et la sécurité de tous les participants.

La décision de changer de nom pour « DRAKK METAL FEST » découle de notre volonté de renouveler l’expérience du festival et de vous offrir un événement unique

et mémorable.

Nous sommes impatients de dévoiler la programmation comprenant des groupes de l’édition initiale, mais aussi une toute nouvelle proposition avec des groupes français, voire plus. Le festival « DRAKK METAL FEST » sera l’occasion pour les passionnés de metal et musiques extrêmes de se réunir et de célébrer leur amour

pour la musique dans un cadre agréable.

Nous comprenons que ce changement de date et de lieu puisse entraîner des désagréments pour certains d’entre vous et nous nous excusons sincèrement pour

tout inconvénient causé. Cependant, nous sommes convaincus que cette décision nous permettra de créer un moment encore plus incroyable pour tous les

participants, les organisateurs et toute personne prenant part.

Les billets déjà achetés sont toujours valables pour la nouvelle édition au même tarif ou remboursables à la demande sur le mail billetterie@drakkmetalfest.com.

Nous mettrons également à disposition de nouvelles informations sur la programmation, les horaires et toutes les autres mises à jour relatives au festival

« DRAKK METAL FEST » bientôt sur notre site web.

Nous en profitons pour vous confirmer la présence d’AKIAVEL, PRIMAL AGE et OTARGOS !

Nous tenons à tous vous remercier pour le soutien continu et votre compréhension face à ces changements. Nous sommes plus déterminés que jamais à vous offrir de nouveaux souvenirs.

Plus d’infos: https://www.facebook.com/drakkfest/