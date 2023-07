Décès de Boris Moireau (Metallian Magazine)

Communiqué officiel Metallian: Nous sommes dévastés ! Goodbye Boris MOIREAU ! R.I.P. brother of metal!

Présent dans l’aventure Metallian depuis 2018, Boris était aussi passionné et impliqué que cultivé. Sa plume, toujours intègre, n’avait que peu d’égales quand il fallait mettre en mots des émotions musicales, quelles que soient leur noirceur et leur fureur. Et même si nous connaissions son combat, jamais nous n’aurions imaginé qu’un tel guerrier puisse ne pas l’emporter.

Tu vas nous manquer Bobo… Tu nous manques déjà. Tu auras toujours une place dans nos cœurs.

TA TEAM METALLIAN MAGAZINE ….

Pour soutenir sa maman Jocelyne…

https://www.leetchi.com/fr/c/au-revoir-bobo-2045489