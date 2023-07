DANKO JONES dévoile la lyric video de « Good Time »

Communiqué: Suite à la sortie de son dernier single « Good Time », le trio de rock canadien DANKO JONES partage aujourd’hui une nouvelle lyric video !

Le 15 septembre 2023, les rois incontestés du rock’n’roll présenteront le très attendu nouvel album Electric Sounds chez AFM Records. Le onzième effort du groupe promet la sensation et les sonorités instantanées d’un classique. Vous passerez incontestablement un bon moment en écoutant du rock à fond !

Comme l’affirme le frontman charismatique du groupe Danko : « « Good Time » est la chanson que vous avez besoin d’entendre quand vous n’êtes pas prêts à baisser les bras. Elle est très très très rock et comporte pas mal de jurons. » En plus du drôle de clip récemment sorti et sur le thème du karaoké avec pour invité Inge Johansson (ex-Against Me! et International Noise Conspiracy), il est maintenant temps pour vous de chanter !

« Good Time » est disponible sur toutes les plateformes de streaming !

Du blues piquant de Born A Lion (2002) et la tendance power-pop de son successeur We Sweat Blood (2003) à la perfection phallique de Below The Belt (2010), le don du groupe pour toucher le point sensible du rock n’a jamais faibli. Formé à Toronto en 1996, DANKO JONES a quasiment tout vu et tout fait ces vingt-cinq dernières années. Poussé par un esprit punk rock DIY et inspiré par le meilleur du rock’n’roll électrifié, le groupe à la fanbase colossale, solide et internationale se trouve parmi les plus acclamés en live et salué par tous, des fans de musique rock mainstream aux irréductibles metalleux. Tout au long de sa carrière, DANKO JONES a sorti dix albums studio largement glorifiés dont l’incomparable répertoire contient les chansons favorites de leurs fans, en plus de celles qui les rassemblent.

Depuis que le frontman Danko et le bassiste JC ont rassemblé leurs forces avec le batteur Rich Knox, la flamme créative de la formation s’est ravivée, plus ardente que jamais. Un enchaînement d’albums tous aussi bons les uns que les autres – Fire Music, Wild Cat, A Rock Supreme, Power Trio – a mené le groupe vers un regain d’enthousiasme et d’énergie sur ses tournées et a rendu un fier service à la cause du rock. Avec Electric Sounds, les archevêques de l’amplification originaires de Toronto prouvent que même une pandémie mondiale ne peut les stopper. Avec un nouveau classique qui s’annonce, DANKO JONES est renvoyé en mission pour secouer tous ceux qui veulent rejoindre la fête. Après 27 ans de carrière, la détermination et l’intensité du trio continue de grandir, de même que sa popularité et son importance.

Electric Sounds a été produit par Eric Ratz et offre quelques collaborations de Tyler Stewart (Barenaked Ladies), Damian Abraham (Fucked Up) et le guitariste Daniel Dekay (du légendaire groupe Thrash canadien Exciter). L’album sortira le 15 septembre 2023 chez AFM Records, et les précommandes de cet indispensable bijou est disponible: https://dankojones.com/electric-sounds/

racklist de Electric Sounds :

Guess Who’s Back

Good Time

Electric Sounds

Get High?

Stiff Competition

She’s My Baby

Eye for an Eye

I Like It

Let’s Make Out

What Goes Around

Shake Your City

Retrouvez DANKO JONES en concert !

* Première partie assurée par Radkey

15.07.2023 DE Osnabrück / Talge Open Air

21.07.2023 NO Tromsø / Bukta Festival

22.07.2023 FI Laukaa / John Smith Rock Festival

04.08.2023 SE Ulricehamn / U-Port Musikweekend

11.08.2023 DK Horsens / Jailbreak Festival

18.08.2023 CH Plaffeien, Schwarzsee / Lac Noir Festival

14.11.2023 FI Helsinki / Tavastia

16.11.2023 NL Zwolle / Hedon*

17.11.2023 LU Luxemburg / Den Altier*

18.11.2023 BE Leuwen / Het Depot*

19.11.2023 NL Amsterdam / Melkweg*

21.11.2023 DK Copenhagen / Pumpehuset*

22.11.2023 NO Oslo / Rockefeller*

23.11.2023 NO Gothenburg / Pustervik*

24.11.2023 SE Stockholm / Debaser*

25.11.2023 SE Malmö / KB*

27.11.2023 NL Arnhem / Luxor Live*

28.11.2023 DE Köln / Essig Fabrik*

29.11.2023 DE Berlin / Festsaal Kreuzberg*

30.11.2023 DE Hamburg / Grosse Freiheit 36*

01.12.2023 DE Aschaffenburg / Colosal*

02.12.2023 DE Leipzig / Täubchenthal*

03.12.2023 UK Trecco Bay Holiday Park, Porthcawl / Planet Rockstock

05.12.2023 DE Lindau / Club Vauduville*

06.12.2023 CH Zürich / Dynamo*

07.12.2023 IT Mailand / Legend Club*

09.12.2023 FR Paris / Backstage by the Mill*

10.12.2023 NL Bergen Op Zoom / Gebouw*

12.12.2023 UK Bristol / Thekla*

13.12.2023 UK Glasgow / King Tuts*

14.12.2023 UK Nottingham / Rescue Rooms*

15.12.2023 UK Manchester / Rebellion*

16.12.2023 UK London / Garage*