Code Orange partage le premier single de son nouvel album en vidéo

Code Orange qui sortira son nouvel album « The Above » le 24 septembre via Blue Grape Music, vient de partager la vidéo du premier single « Take Shape » avec en guest Billy Corgan des Smashing Pumpkins.

« The Above » track listing:

01 – “Never Far Apart”

02 – “Theatre Of Cruelty”

03 – “Take Shape” (feat. Billy Corgan)

04 – “The Mask Of Sanity Slips”

05 – “Mirror”

06 – “A Drone Opting Out Of The Hive”

07 – “I Fly”

08 – “Splinter The Soul”

09 – “The Game”

10 – “Grooming My Replacement”

11 – “Snapshot”

12 – “Circle Through”

13 – “But A Dream…”

14 – “The Above”