BLACK STONE CHERRY dévoile une nouveau single

BLACK STONE CHERRY dévoile le nouveau titre « Screamin At The Sky » tiré du nouvel album « Screamin’ At The Sky » prévu pour le 29 septembre via Mascot Records.

Au sujet de ce nouvel extrait, le guitariste Ben Wells dit : « Comme pour la plupart des chansons de BSC, la musique a été écrite en premier et a donné le tempo à l’ensemble. Nous avons imaginé nous tenir autour d’un feu de joie et tout laisser tomber, histoire d’oublier nos problèmes et les laisser là où ils sont. Cette chanson démarre l’album exactement comme nous le souhaitions,

dès le départ, on se la prend en pleine face. »

La majorité des chansons de l’album « Screamin’ At The Sky » ont été écrites pendant la tournée. Cependant, lorsqu’il a été temps d’enregistrer, le quatuor a décidé de réaliser un rêve : enregistrer l’album au Plaza Theater de Glasgow, dans le Kentucky. Cette salle légendaire, construite en 1934 et pouvant accueillir 1020 personnes, offre une acoustique particulière. Chris explique : « Chaque fois que nous jouions au Plaza, nous nous demandions à quoi ressemblerait l’enregistrement de la batterie dans cette salle. Nous avons finalement pris le risque de tenter cette expérience. » En juin 2022, le groupe a donc loué le théâtre et y a apporté tout son équipement d’enregistrement, ainsi que leur fidèle ingénieur du son, Jordan Westfall. Ils ont transformé le sous-sol en salle de contrôle et la scène en espace dédié aux percussions. Le temps passé lors de ces sessions d’enregistrement et l’ambiance incroyable de l’endroit ont permis à BSC d’atteindre l’un des sommets de leur carrière. Et cela s’entend !

Liste des titres :

1. Out Of Pocket

2. Screamin’ At The Sky

3. Nervous

4. When The Pain Comes

5. Show Me What It Feels Like

6. R.O.A.R.

7. Smile, World

8. The Mess You Made

9. Who Are You Today?

10. Not Afraid

11. Here’s To The Hopeless

12. You Can Have It All