Beartooth sort une vidéo pour le nouveau single « Might Love Myself »

Beartooth vient de sortir une vidéo pour le nouveau single « Might Love Myself » qui figure sur le nouvel album « The Surface » prévu pour le 13 octobre via Red Bull Records.

« The Surface » track listing:

01 – “The Surface”

02 – “Riptide”

03 – “Doubt Me”

04 – “The Better Me” (feat. Hardy)

05 – “Might Love Myself”

06 – “Sunshine!”

07 – “What’s Killing You”

08 – “Look The Other Way”

09 – “What Are You Waiting For”

10 – “My New Reality”

11 – “I Was Alive”