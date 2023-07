Atreyu annonce un nouvel EP et en dévoile un extrait en vidéo

Atreyu vient d’annoncer la sortie d’un nouvel EP via Spinefarm, intitulé « The Moment You Find Your Flame » le 18 août prochain. Le groupe en profite pour lance « Gone » via un Lyric vidéo.

« The Moment You Find Your Flame » track listing:

01 – “Good Enough”

02 – “Immortal”

03 – “Gone”

04 – “I Don’t Wanna Die”