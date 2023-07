ASINHELL (Michael Poulsen, Volbeat) lance une vidéo de « Fall Of The Loyal Warrior »

Il y a quelques semaines, Michael Poulsen annonçait Asinhell et, par la même occasion, qu’il renouait avec son premier amour musical : le death metal. Véritable hommage aux groupes old-school préférés du musicien danois, ce projet en compagnie de Marc Grewe (Insidious Disease) et de Morten Toft Hansen (Raunchy) est un condensé de lourdeur et d’efficacité. Une envie de brutalité que confirme « Fall Of The Loyal Warrior », le premier single d’Asinhell. Après le son, le trio vous invite désormais à découvrir le clip de ce titre extrait de son debut-album à venir.

Impii Hora sera disponible le 29 Septembre chez Metal Blade Records.

« Nous sommes ravis de vous présenter le premier aperçu d’Asinhell : « Fall Of The Loyal Warrior ». Ce morceau est une sorte de tribute aux groupes que j’aime comme Bolt Thrower, Entombed, Autopsy, Grave et Darkthrone. L’album est profondément inspiré par toute cette vague de la fin des années 80 – début des 90s et plus largement par le death metal old-school. L’une de nos influences les plus flagrantes est évidemment Chuck Schuldiner, le légendaire frontman de Death. Chuck est l’un de mes chanteurs de death metal préférés, le second étant notre chanteur Marc (Grewe). Alors comme le dirait Chuck : ‘Let the metal flow’ ! » (Michael Poulsen, Guitare)

Depuis plus de 20 ans, Michael Poulsen exporte mondialement le rock’n’roll à la danoise avec Volbeat : des millions d’albums vendus, des tournées des stades et surtout un nom qui n’est plus à présenter. Mais rappelons qu’avant Volbeat, Poulsen s’adonnait au death metal avec Dominus et brutalisait le milieu des années 90 avec quatre albums rapides et intenses. Plusieurs décennies plus tard, lors de l’écriture de Servant Of The Mind, le huitième album de Volbeat, le chanteur-guitariste en profitait pour composer tout un tas de riffs death metal. Il n’en fallait pas plus pour lui donner l’envie d’ouvrir de nouveau les portes de l’enfer : Asinhell était né.

Comme Michael Poulsen chante déjà dans Volbeat, tout comme il le faisait au sein de Dominus, il a préféré laisser le micro à quelqu’un d’autre cette fois. En l’occurrence à un vieil ami : Marc Grewe (Insidious Disease, ex-Morgoth). « Je connais Michael depuis longtemps et il a toujours dit que nous devrions monter un groupe de death metal ensemble. Je ne l’ai jamais réellement pris au sérieux car je me disais qu’il était bien trop occupé avec Volbeat. Et un jour il m’a appelé et m’a dit « et si on le faisait maintenant ? Tu es partant ? ». Ce à quoi j’ai immédiatement répondu par l’affirmative« . (Marc Grewe, Chant)

Quant à la batterie, Poulsen a demandé à une autre de ses connaissances de longue date : Morten Toft Hansen (qui évolue dans la formation danoise Raunchy). Résultat : en moins d’un an, Asinhell est passé d’une idée presque saugrenue à un groupe bien réel enregistrant son premier album. Impii Hora composé et enregistré, il ne restait plus qu’à Asinhell de trouver un label. Et ce n’est nul autre que le management de Volbeat qui l’orientera vers Brian Slagel et Metal Blade. « Signer avec Metal Blade Records est un rêve devenu réalité. Lorsqu’ils m’ont répondu qu’ils voulaient sortir l’album, j’ai eu l’impression d’avoir 17 ans de nouveau. Je me suis dit : » Oh mon Dieu, je suis en train de signer un contrat avec Metal Blade ! ». C’était comme si j’obtenais enfin le deal d’enregistrement dont je rêvais quand j’étais adolescent. » (Michael Poulsen)

Impii Hora

01. Fall Of The Loyal Warrior

02. Inner Sancticide

03. Island Of Dead Men

04. Trophies

05. The Ultimate Sin

06. Wolfpack Laws

07. Desert Of Doom

08. Pyromantic Scryer

09. Impii Hora

10. Foj For Helvede

Line-up

Michael Poulsen (Guitare)

Marc Grewe (Chant)

Morten Toft Hansen (Batterie)