W.E.B. : une vidéo live pour « Colosseum »

Communqiué: En Novembre 2021, W.E.B. sortait Colosseum, son cinquième album, chez Metal Blade Records. Aujourd’hui, la formation de black metal symphonique grecque propose une vidéo live pour le titre éponyme. Une performance captée lors d’un concert en tête d’affiche dans sa ville natale : Athènes.

« La philosophie de W.E.B a toujours reposé avant tout sur le live. Nous aimons jouer sur scène, mais surtout nous voulons que le public soit acteur à part entière de nos concerts et qu’il vive notre musique avec nous. Cette date en tête d’affiche dans notre ville natale, Athènes, était l’occasion parfaite d’enregistrer de la matière live et de pouvoir donner un avant-goût des concerts de W.E.B. « Colosseum » est l’un de nos titres les plus intenses. Ses textes s’inspirent de l’histoire de Spartacus. Pour nous, cette chanson a toujours eu énormément de signification, c’est d’ailleurs pour cette raison qu’il a donné son nom à notre cinquième album. » (W.E.B.)

Formé en 2002, W.E.B. est l’un des premiers groupes européens de metal extrême symphonique. Exprimant l’obscurité et la mort à travers l’adrénaline et la poésie, l’univers des Athéniens est aussi candide que théâtral. Son but est d’émouvoir, de provoquer et d’inviter à un voyage sombre. En 2021, W.E.B. a sorti son cinquième album, Colosseum. Celui-ci a été enregistré, mixé et masterisé au Sound Abuse Production Studio d’Athènes en compagnie de Psychon (Suicide Commando, Deviser, Krimh, etc.) et a été produit par Sakis Prekas (chant, guitare). Oeuvre la plus aboutie à ce jour, Colosseum mêle le brutal au catchy et les orchestrations à la violence des musiques extrêmes. Ce dernier long-format en date marque également l’arrivée du batteur Nikitas Mandolas et de la bassiste-chanteuse Hel Pyre.

Quant au nom et aux textes de cet album, Sakis n’hésite pas à dresser des parallèles entre le présent et le passé : « Le Colisée était cette célèbre arène gigantesque de la Rome antique destinée à donner au peuple « de la nourriture et du spectacle ». En réalité, elle servait surtout à étancher la soif de sang et de violence de la foule et, à l’instar de la télévision de nos jours, à l’empêcher de réfléchir. Une sorte d’antique machine à laver les cerveaux en somme. Aujourd’hui, les gens semblent être plus assoiffés de sang que jamais. Ils recherchent la violence dans la moindre chose. Pour le constater, il suffit d’ouvrir les réseaux sociaux ou de se balader dans les rues – même une simple bagarre entre deux enfants dans une cour d’école va attirer les autres, non pas pour les séparer mais pour regarder le « spectacle ». Même s’ils ne l’admettront jamais, les Hommes sont nostalgiques du Colisée et de cette liberté qu’il apportait à leur nature violente. Ce titre ‘Colosseum’ ironise donc sur le fait de leur donner ce qu’ils désirent si fort secrètement. Peut-être commenceront-ils alors à comprendre ce qu’ils voient dans leur miroir et que, espérons-le, cela les dérangera. »