VEXED dévoile le single »Trauma Euphoria »

Communiqué: Le groupe Alt-Metal britannique VEXED a dévoilé aujourd’hui son troisième single, l’énergique »Trauma Euphoria » ainsi que son clip officiel ! Ce vendredi, le groupe émergent nous présentera son nouvel effort Negative Energy, successeur du très acclamé, troublant et authentique Culling Culture.

Ce nouvel extrait qui sort du lot nous donne à écouter un impressionnant jeu de guitares parmi les titres d’un nouvel album plus lourd que jamais. Entre growls agressifs et un chant clair comme du cristal, la talentueuse Megan Targett crée un contraste percutant qui captive l’auditeur.

À propos de »Trauma Euphoria », Megan Targett déclare :

« Traverser une expérience traumatisante ou pleurer la perte d’un proche s’accompagne d’une multitude de sentiments. Le déni, la dépression, la colère et la tristesse sont parmi les plus communs. Cependant, il y en a un dont on ne parle pas assez : l’euphorie. Les petits moments pendant lesquels on oublie que l’on a du chagrin pour redevenir la personne que l’on était avant le triste événement. C’est comme une expérience euphorique accrue par la dose de dopamine qui manquait à votre cerveau.

Néanmoins, quand on se rappelle le trauma après s’être échappé de la réalité, cette soudaine prise de conscience nous frappe dix fois plus fort. Les sentiments de culpabilité et de honte prennent le dessus et on tombe plus profondément dans les ténèbres de la dépression et du chagrin. Ce sombre état d’esprit devient un espace sûr et vous fait penser qu’en changer ne causera que plus de douleur et une chute encore plus difficile. Vous pouvez devenir dépendant à la souffrance, et cette chanson n’est rien d’autre qu’une lettre d’amour à cette addiction. »

Negative Energy détient une belle authenticité musicale et comporte des paroles saisissantes, profondes et courageuses. Plutôt que de choisir la positivité forcée comme beaucoup de ses contemporains, le trio du Hertfordshire canalise chaque once de son énergie négative dans les 13 titres de l’album – se tenant prêt pour une rude bataille.

Le groupe déclare :

« Nous sommes très fiers de vous présenter notre second disque. Depuis le début, nous avons chacun vécu des expériences traumatiques et avons connu la mort, la trahison, la douleur et le chagrin. Pour trouver la force, nous avons tout d’abord dû accepter que nous n’allions pas bien, puis faire face à nos problèmes en partageant notre vulnérabilité, nos peurs et nos faiblesses. Au lieu de se forcer à être positifs, nous avons concentré notre énergie négative dans l’album pour commencer notre processus de guérison et surmonter cette épreuve. »

