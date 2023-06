Une nouvelle vidéo et un EP pour SLIPKNOT

Slipknot dévoile une vidéo pour le titre « Death March » à voir ci-dessous, mais aussi un EP intitulé « ccc » disponible sur toutes les plateformes.

01 – “Death March”

02 – “Adderall” (No Intro)

03 – “Adderall” (Rough Demo)

04 – “Red Or Redder”

05 – “Adderall (Instrumental)

06 – “Hard To Be Here”

EDIT 20h16: Slipknot a aussi dévoilé une vidéo pour le titre « Memories (Adderall – Rough Demo) »….