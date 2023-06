TTT (Tribute To Thrash) avec Stéphane Buriez, Alexandre Colin-Tocquaine… en tournée

TTT (Tribute To Thrash) c’est un projet hommage au Thrash, emmené par Stéphane Buriez (Basse/Chant), fondateur de Loudblast en 1985 en tant que guitariste/chanteur, Alexandre Colin-Tocquaine (Guitare/Chant), fondateur de Agressor en 1986 en tant que guitariste/chanteur, Nicklaus Bergen (Guitare/Chant), fondateur de Altered Beast et Fabien « Speed » Cortiana (Batterie/Chant), fondateur de EVIL ONE (Heavy-Speed 1997) and THRASHBACK (Thrash old school 2012).

Le groupe sera en concert:

1er juillet Ferme de la Ruchotte

https://www.facebook.com/LAFERMEDELARUCHOTTE/

Bligny sur Ouche – 21

19 août Motocultor Fest

9 septembre Mennecy Fest

1 octobre Craft Beer Pub

21 octobre Craft Beer Rock Fest