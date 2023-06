SLIPKNOT sans le Clown pour sa tournée européenne cet Eté

SLIPKNOT vient d’annoncer que le Clown, à savoir M. Shawn Crahan, ne participerait pas à la tournée européenne du groupe cet Eté. En effet, celui-ci a été forcé de rentrer chez lui suite à des problèmes de santé de sa femme.

Voici ce qu’il a déclaré: Bonjour à tous nos fans, c’est le clown. Je voudrais prendre un moment pour dire à tout le monde que je suis de retour à la maison pour soutenir ma femme à travers des problèmes de santé, et je serai de retour sur la route dès que possible.

Nous avons vécu cela auparavant et comme toujours, nous apprécions l’amour et le soutien. A très bientôt.

Merci.

clown