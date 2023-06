RXPTRS : un clip pour l’inédit « The World On My Tongue »

Communiqué : « RXPTRS revient avec un nouveau single ! Combinant rock, metal, punk et hardcore, RXPTRS (prononcé « raptors ») c’est avant-tout une empreinte sonore unique électrique et survolée. Ajoutons à cela une pointe de mélodie et des performances live explosives et il n’en faut pas plus pour que la formation originaire de Bristol soit rapidement étiquetée comme principale agitatrice de la « new wave of British rock ». Aujourd’hui, le quintet made in UK propose « The World On My Tongue » un titre aussi inédit qu’énergique.

« Ce titre est comme un regard en arrière sur une période de ma vie très auto-destructrice. J’avais l’impression de vivre à 100 à l’heure mais de faire du surplace. J’étais dans une impasse, sans aucune direction à suivre. Mes amis et moi vivions dans une maison et nous nous acharnions à nous détruire les uns-et-les autres. Aujourd’hui, je m’en suis sorti et cette chanson est comme un exorcisme pour moi. » (Simon Roach – Chant)

RXPTRS a vu le jour en 2018 du côté de Bristol. Sa première profession de foi studio, Living Without Death’s Permission est sorti en 2022 chez Metal Blade Records. Farouchement créatif et ne se laissant freiner par aucune barrière, le quintet délivre un son brut aisément reconnaissable mais surtout des performances live énergiques et déjantées qui l’ont mené à travers l’Europe et le Royaume-Uni en compagnie de Light The Torch, King 810, Escape The Fate ou encore As It Is. Le groupe parcourra d’ailleurs de nouveau les routes anglo-saxonnes en tête d’affiche d’ici quelques semaines.

Line-up

Simon Roach (Chant)

Ian Chadderton (Guitare)

Harley Watson (Guitare)

Sam Leworthy (Basse)

Mat Capper (Batterie)