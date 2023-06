Live Report: SLIPKNOT au Hellfest 2023 (Jour 4)

La nuit est tombée, le festival arrive à sa fin. Mais il n’est pas encore fini et Slipknot va le prouver. Le rideau se lève et laisse apparaître la scène gigantesque du groupe. On retrouve trois étages, avec au sol des espaces pour les musiciens à cordes et le chanteur, au dessus on a la batterie avec le synthé et le clavier, et encore au dessus on a les percus. La scène s’illumine pendant que des images du groupe défilent sur le fond de scène avec le « Prelude 3.0 » en fond sonore.

Le groupe arrive sur scène et commence logiquement par « The Blister Exists » et la foule explose. Corey Taylor, le chanteur, va saluer le public en français dans le texte et les titres s’enchaînent. Il va quelques fois remercier les fans d’être là et pour la chanson « The Heretic Anthem », il va beaucoup insister sur le refrain et le faire chanter à la foule. Après « Eyeless », il va échanger quelques phrases, encore en français, avec le public. Il va rendre hommage à tous les groupes passés avant eux sur scène mais aussi au Clown qui a dû rentrer aux Etats-Unis s’occuper de sa famille. Il lui dédicacera « Wait and Bleed » ainsi que « Duality ».

La setlist reste très classique et très centrée autour du premier album de Slipknot. On retrouve aussi certains classiques des autres albums ainsi que quelques titres du dernier album avec « The Dying Song (Time to Sing) » et « Yen ». A l’exception d’un ou deux titres, la setlist est très agressive et construite pour faire réagir la foule. Et ça marche, entre les pogos, les circle pits et les slams, le public du Hellfest est en feu pour le dernier concert.

Comme d’habitude avec Slipknot, le son de la batterie est mis en avant par rapport aux guitares. On remarque aussi que beaucoup de transitions entre les morceaux se font par une forte présence du synthé. Il y a aussi quelques moments dans le concert où le nouveau membre du groupe, remplaçant de Craig Jones, a l’occasion de faire ses preuves.

Après avoir fait sauter toute la foule venue voir le concert avec « Spit It Out », Slipknot termine cet excellent concert de la meilleure des manières. La setlist agressive aura coupé l’écran centrale entre les MainStage pendant le titre « People=Shit ». Avec des lumières accompagnant parfaitement le bordel ambiant de la scène avec les différents membres du groupe qui n’arrêtent pas de bouger, on a encore une fois passé un superbe moment avec le groupe d’Iowa.