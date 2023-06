Live Report : POWERWOLF au Hellfest 2023 (Jour 3)

Les gens sont présents en masse pour assister au concert de Powerwolf. Des flammes s’élèvent de la scène tandis que les premiers riffs du groupe allemand arrivent. A partir de ce moment là, jusqu’à la fin du concert, ça va danser et chanter dans la fosse. Alors que le premier titre se termine, le chanteur Attila Dorn parle en français et souhaite la bienvenue aux festivaliers venu voir Powerwolf.

Comme d’habitude, ce dernier va énormément parler au public. Il fait l’effort de beaucoup parler en français entre les différents titres. Il va faire crier et chanter le public, mais aussi raconter des âneries comme dire qu’il faut s’amuser au concert comme si on était en discothèque. Pour introduire la chanson « Bête du Gévaudan », Attila Dorn fait crier le public au loup, et on se retrouve avec toute la fosse en train de crier au loup.

La scénographie est toujours réussie avec Powerwolf. Les musiciens maquillés en blanc accompagnent bien le fond de scène qui pose une véritable ambiance concordant avec la musique. L’écran du fond de la scène change selon les titres, pour « Bête du Gévaudan » on se balade dans un bois, alors que pour la chanson suivante « Demons Are a Girl’s Best Friend », on a une image du groupe. On regrette presque que le soleil soit encore présent car on ne peut pas profiter des lumières qui auraient pu améliorer encore plus le show.

Avec une setlist efficace et une ambiance de feu dans le public, Powerwolf propose encore une très bonne performance. De par ses interactions avec la foule, Attila Dorn a mis, encore une fois, une superbe ambiance qui permet aux fans invétérés comme les plus néophytes de passer un agréable moment.