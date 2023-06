Live Report: PARKWAY DRIVE au Hellfest 2023 (Jour 1)

La nuit est tombée depuis longtemps quand, dans la nuit noire, une dizaine de personnes portant une cape à capuche noire ainsi qu’une torche dans leur main arrivent sur la Main Stage 2. Après quelques secondes, Parkway Drive arrive sur scène et commence directement le show avec « Glitch ». La foule, encore nombreuse à 1h du matin, explose et saute quand les premiers accords déferlent dans la fosse.

Après le premier morceau, on voit Winston McCall, le chanteur, être très touché par la présence encore en masse des festivaliers pour voir le groupe australien. Pour lui, cela faisait six ans qu’il n’avait pas vu autant de personnes présentes pour un de leur concert. S’en suit ensuite des classiques du groupe comme « Prey » et « The Void ». La fosse proche de la scène ne s’arrête pas et enchaîne les pogos, danses, et des grands circle pit.

Vers le milieu du concert, une table est amenée au centre de la fosse et le chanteur se retrouve au milieu des festivaliers qui tournent autour de lui pendant une chanson. Il va, pendant ce titre, revenir sur scène en slammant à travers le public et arrive jusqu’à la scène. Pendant qu’il revient sur la scène, deux violonistes ainsi qu’une violoncelliste l’attendent dans une lumière tamisée rouge. Elles resteront pour deux morceaux avec le groupe.

Pendant le concert, un gros travail est effectué sur la scénographie. La scène est composée de plusieurs promontoires permettant de cracher des grosses flammes ainsi que d’en laisser des plus petites pendant des grandes parties de plusieurs morceaux. Dans le fond de la scène, le décor est composé de gros piques qui ajoutent au côté agressif du groupe australien. Du côté des lumières, on remarque une forte présence d’une lumière blanche mise sur le chanteur Winston McCall, lui même vêtu de blanc de la tête au pied. On ressent une grande mise en avant du chanteur, au contraire des autres musiciens habillés en noir et restant plutôt dans l’ombre. Cependant, le groupe dans son entièreté est énergique, se déplace beaucoup sur scène, une bonne ambiance est mise sur la scène. Winston McCall remercie très souvent le public d’être là ce soir, on voit l’émotion du groupe touché par le public du festival qui est à fond derrière eux, et aussi énergique alors que la nuit continue d’avancer.

Au moment du rappel, on voit le retour des hommes encapuchonnés avec leur torche pour « mettre le feu » à la scène et la chanson « Crushed » commence par le retour d’une des violoniste jouant l’introduction du morceau. C’est sur « Wild Eyes » que se termine le concert de Parkway Drive. C’est un excellent concert avec un public totalement acquis à leur cause et qui était présent en nombre pour voir le groupe australien. On peut presque être déçu que le concert ne dure qu’une heure et de ne pas avoir eu l’occasion de voir d’autres morceaux du groupe.