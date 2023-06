Live Report: PAPA ROACH au HELLFEST 2023 (Jour 2)

Beaucoup de gens attendent avec impatience l’arrivée de Papa Roach sur la MainStage 2. Le groupe californien arrive alors sur la scène et des flammes jaillissent de celle-ci. La foule bouge à la hauteur de l’énergie du groupe: ça saute, les musiciens vont de droite à gauche de la scène et le public aussi. Le groupe commence par « Kill the Noise », titre du dernier album « Ego Trip ».

Comme toujours, le chanteur Jakoby Shaddix est un excellent frontman pour le groupe. Il encourage le public à se bouger avec lui, à se donner à fond, ce qui provoque un bordel énorme dans la fosse. Entre les slams, les pogos, les circle pits ou encore quand Jakoby organise des Walls of Death, le public répond présent et se donne à fond pour bouger. Jakoby Shaddix pose une belle ambiance en accueillant les fans venant voir pour la première fois Papa Roach dans la « famille de Papa Roach ». Il dit un mot aussi sur le fait de ne pas se sentir seul et qu’il faut essayer de trouver quelqu’un quand ça ne va pas dans ces temps suivants des périodes difficiles.

Le fond de scène du groupe change selon les chansons jouées par le groupe. Pour certains morceaux de l’album « Infest », on retrouve le cafard en référence à la pochette de l’album. Mais pour d’autres chansons, on va retrouver des thématiques de la chanson ou encore les paroles qui s’affichent au fil de la musique. Sur scène, la batterie et une petite plateforme sont surélevées ce qui permet aux différents musiciens de pouvoir se balader partout et donner de l’énergie au concert. Mais pendant « …To Be Loved », la scène devait être trop petite pour Jakoby Shaddix qui descend à la grille pour pouvoir chanter avec le public.

Au niveau de la setlist, on retrouve les classiques du groupe comme « Last Resort » ou encore « …To Be Loved » mais aussi des titres des derniers albums comme « Kill the Noise » ou encore « No Apologies ». On retrouve aussi un medley de « Blood Brothers » et « Dead Cell ». Jakoby va aussi reprendre quelques morceaux de rap comme « Lose Yourself » d’Eminem et « Still D.R.E. » de Dr. Dre qui passent très bien au Hellfest. Il va aussi jouer « Firestarter » de The Prodigy auquel il va rendre hommage comme étant une véritable inspiration pour lui. On notera aussi la reprise du couplet « We Will Rock You » pendant « Last Resort ».

Encore un excellent concert de Papa Roach sur la MainStage 2 du Hellfest. Une très bonne ambiance comme toujours avec le groupe californien, toute la fosse bougeant en masse devant le concert. Les morceaux énergiques et très bien exécutés aident à ce que le concert soit une réussite.