Live Report: PANTERA au Hellfest 2023 (Jour 4)

Alors que la foule attend en masse le retour de Pantera, une vidéo de nostalgie passe sur les écrans. Elles montrent des vieilles vidéos de Pantera dans les années 90 de la formation originelle. On y voit des images de concert, mais aussi de la vie en tournée avec les quatre musiciens. Puis, à la fin de cette vidéo, le grand rideau cachant la scène tombe laissant apparaître le quatuor.

Le concert commence sans attendre par « A New Level ». La setlist met l’accent sur les albums « Vulgar Display of Power » ainsi que « Far Beyond Driven ». Cependant, on retrouve aussi un morceau des autres albums ainsi qu’un medley entre « Domination » et « Hollow ». C’est une setlist regroupant les titres ayant fait le succès de Pantera dans le passé, qui sont aussi des très bons morceaux pour les personnes découvrant le groupe. Au milieu du concert, on voit de nouveau une vidéo d’hommage aux frères Abbott avec la bande son de « Cemetery Gates ». Le public du Hellfest, qui se déchaîne dans la fosse, semble en tout cas très heureux de ces choix.

Le son est de très bonne facture pour le concert. Le mélange des instruments ainsi que la voix d’Anselmo se marient très bien. Ce soir, la voix du chanteur est présente. Même s’il a toujours quelques difficultés dans les notes les plus aiguës, il dispose de son agressivité vocale dans les moments les plus graves. Le reste des membres est un quasi-parfait. La technique de Zakk Wylde ainsi que la puissance derrière la batterie de Charlie Benante vont très bien avec Pantera.

Phil Anselmo va annoncer quasiment tous les morceaux joués par le groupe. Il prend la parole quelques fois pendant le show. Il remercie le public d’être encore présent pour les voir et qu’il a un lien particulier avec le Hellfest, ayant fait quasiment chaque édition du festival.

Ce concert de Pantera était une véritable réussite. En délivrant une très bonne performance qui rendra nostalgique tous les fans du groupe, le quatuor a réussi à produire un concert de très bonne facture. Le show se fait dans une bonne ambiance, on peut prendre pour exemple les roadies du groupe qui viennent faire les choeurs sur « Walk ». C’était un excellent concert.