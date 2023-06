Live Report : MOTIONLESS IN WHITE au Hellfest 2023 (Jour 2)

Le soleil brûle quand Motionless In White arrive sur la MainStage 2 du Hellfest. Le concert démarre sur « Disguise » et le public s’enflamme. Le groupe était attendu des festivaliers qui étaient présents en masse devant la scène pour voir le groupe américain.

Le groupe, comme à son habitude, arrive maquillé et habillé en conséquence. Visage blanc, du maquillage coloré et une ligne vestimentaire presque robotique et futuriste propre à l’imagerie du groupe. Derrière le groupe, le fond de scène est une main robotique qui s’anime pendant les différents titres avec le nom du groupe affiché en rouge. On retrouve aussi le logo du groupe sur la peau des grosses caisses de la batterie.

La setlist choisie par le groupe marche très bien. On varie entre les morceaux très agressifs proche du style « metalcore », mais aussi des morceaux plus calmes avec plus d’électronique. Les changements d’ambiance n’empêchent pas le public d’être à fond tout le temps et de bouger sur chaque accord du groupe américain. Entre pogo, slam, circle pit, mais aussi des mouvements de bras pendant les morceaux plus doux, ils étaient totalement acquis à la cause de MIW.

Le chanteur Chris Cerulli semblait heureux par l’accueil des festivaliers. Il rappelle que c’est la troisième fois que le groupe vient au Hellfest et qu’il est toujours touché par l’ambiance et l’accueil des fans. Il va beaucoup parler au public, en rappelant la joie que c’est d’être présent, ainsi qu’en organisant des circle pits.

Motionless In White a donné une très bonne performance au Hellfest. En mélangeant agressivité mais aussi des moments plus calmes, le groupe a su conquérir les fans qui n’étaient pas déjà acquis à leur cause. Avec leur maquillage surprenant mais très sympa et leur metal énervé, ils auront sûrement conquis le cœur des festivaliers.