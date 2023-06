Live Report: COHEED AND CAMBRIA au Hellfest 2023 (Jour 1)

Le Hellfest ne fait que commencer quand Coheed and Cambria arrive sur la Main Stage 1. C’est le premier groupe du festival à passer sur cette scène, les festivaliers se placent en conséquence pour donc voir les premiers groupes. Et c’est sous le soleil brulant de Clisson qu’arrive le groupe New-Yorkais pour un show de quarante minutes. Le groupe commence par « Beautiful Losers » de leur dernier album.

Sur ce concert, on retrouve beaucoup de titres du dernier album « Vaxis II: A Window of the Waking Mind » ainsi que des morceaux des premiers albums du groupe. A travers le concert, on traverse cette musicalité rock progressif qui caractérise Coheed ainsi que leur mélodie. Soutenu par un son de très bonne facture ainsi qu’une voix parfaite de Claudio Sanchez, on assiste à un concert de très haut niveau. La technicité des morceaux parait simple pour eux, c’est un plaisir à écouter.

Dans la foule, le public répond présent. Une belle ambiance s’installe dans la fosse. Les fans applaudissent, dansent et crient pendant le concert. On a aussi des pogos et des slams, surtout pendant le milieu du concert. Après des débuts timides, les musiciens vont de plus en plus bouger. De gauche à droite, du fond de la scène au devant en communiant avec les fans, c’est tout au long du concert que se forme l’alchimie. Pendant le dernier titre, « Welcome Home », Claudio Sanchez va même jouer de la guitare sur sa tête pour montrer sa qualité de musicien, ce qui va forcer le respect de la foule présente.

Coheed and Cambria sort une excellente performance au Hellfest 2023. Malgré un passage assez court, on a pu profiter des superbes compositions du quatuor qui ont su ravir les fans présents en masse pour eux.