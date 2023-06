Live Report : CODE ORANGE au HELLFEST 2023 (Jour 1)

Code Orange débarque sur la Main Stage 2 et ouvre ce Hellfest saison 2023. Sous un soleil brûlant, le groupe américain lance quelques riffs avant de débuter leur concert par « Grooming My Replacement ». Les premiers festivaliers découvrent ce metal énergique et agressif qui enflamme rapidement la fosse venue voir le groupe.

Les membres du groupe sont très énergiques sur scène. Ils sautent, bougent d’un côté à l’autre de la scène. Même pendant les morceaux plus calmes, on retrouve la même énergie très agressive de la formation américaine. Et pendant les morceaux plus violents, c’est la même chose. Le chanteur va même sauter dans le public vers la fin du concert pour profiter de ces moments de communion avec eux.

La setlist du groupe varie entre différentes ambiances. On retrouve beaucoup de morceaux très agressifs proche de groupes qu’on verra plus tard dans la journée comme Architects ou Parkway Drive, une voix agressive entre les deux chanteurs et des riffs qui amènent beaucoup de pogos et autres circle pits dans la foule. Mais il y a la présence de morceaux aussi plus calmes et plus posés. Le chanteur va même demander plusieurs circle pits et walls of death dans les morceaux les plus énervés.

C’est une très bonne ouverture que propose Code Orange. Dans un set court du à la place du groupe sur le running order, le concert n’a pas dépassé les quarante minutes. Néanmoins, c’était un moment très plaisant à voir et on espère que ce concert a permis à bon nombre de fans de découvrir ce groupe énergique et très agréable à suivre en live !