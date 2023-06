Live Report: Clutch au Hellfest 2023 (Jour 3)

La foule est présente en masse à la Valley pour le concert de Clutch. Il est difficile de se frayer un chemin jusqu’à la scène. Cependant, le groupe arrive et démarre avec « Slaughter Beach ». La foule commence alors à danser et ne s’arrêtera qu’à la fin du concert.

Les titres s’enchaînent, la setlist est excellente, on a quasiment tous les classiques du quatuor américain. Entre « Electric Worry » en titre plus ancien ou des titres plus récents comme « X-Ray Visions » ou encore « Crucial Velocity », on retrouve tous les titres majeurs et entraînants de Clutch.

Neil Fallon s’arrête très peu entre les morceaux, sauf pour remercier le public d’être présent. On notera aussi son trait d’humour lorsqu’il a quelques difficultés à accrocher son harmonica, il dit que ça fait trente ans qu’il ne sait toujours pas l’accrocher. Mais sinon le rythme est effréné, les titres s’enchaînent sans interruption trop longue et cela donne un rythme d’enfer qui ne laisse de repos à personne.

Comme d’habitude, le chanteur de Clutch focalise toute l’attention tandis que le reste du groupe reste un peu en retrait. Neil Fallon prendra même le temps d’introduire le membre temporaire à la basse, le temps que le bassiste revienne. Mais sinon, les membres du groupe restent en retrait et se concentrent sur leur prestation alors que Neil Fallon prend tout l’espace de la scène.

C’est encore un excellent concert de Clutch. En enchaînant les titres références dans une ambiance posée et tranquille, c’était un excellent moment offert par le quatuor américain. Très bien exécuté, avec un excellent son et une voix archi présente, c’était un show de qualité.