Live Report: ALTER BRIDGE au Hellfest 2023 (Jour 2)

Le soleil chauffe encore la foule de la Main Stage 1 du Hellfest en cette fin d’après-midi quand Alter Bridge arrive. Le groupe commence par « Silver Tongue » du dernier album « Pawns & Kings ». Le titre se joue avec une belle maitrise alors que le guitariste Mark Tremonti rencontre pendant la majorité du premier morceau des difficultés de son sur sa guitare. Ils seront vite réglés et le concert continue sans autre encombre. On notera la belle performance de Myles Kennedy s’occupant seul de la guitare pendant le réglage de ces soucis techniques. Une guitare pendant ce morceau avec un petit écusson rendant hommage à Dimebag Darrell.

Le groupe semble très heureux de jouer à Clisson, vu le sourire affiché par le chanteur tout au long du concert. Il va parler à la foule en les remerciant d’être présents et aussi demander leur soutien pour applaudir ou soutenir le quatuor américain. Le public, en masse pour voir Alter Bridge, répond présent et bouge dans la fosse. Sans être le groupe le plus agressif du festival, il a une énergie entrainante qu’il transmet au public. Myles Kennedy reste beaucoup au centre de la scène car il s’occupe du chant, mais le guitariste Mark Tremonti ainsi que le bassiste Brian Marshall vont beaucoup bouger allant de l’arrière à l’avant de la scène.

La setlist est assez éclectique. Le concert étant assez court, on ne retrouve qu’un ou deux titres des albums du groupe. En formant un enchainement de chansons mélodiques comme « Ghost of Days Gone By » ou des titres plus accrocheurs comme « Addicted to Pain » ou encore « Metalingus », la composition est assez équilibrée. Même si la setlist se veut plus « metal » vu le festival, on reste dans les standards du groupe.

C’est ainsi que s’achève ce passage d’Alter Bridge au Hellfest. Même si le concert a duré 50 minutes, on a le sentiment que la foule en voulait plus. Avec eux, c’est bien entendu un concert excellent avec des morceaux très bien exécutés vu la qualité des musiciens avec des morceaux aussi techniques. On déplore l’absence d’un ou deux « classiques » mais on imputera ça au temps disponible. Mais cela a quand même suffit à rendre heureuse la foule présente pour voir le groupe dont le concert se termine sous les applaudissements.