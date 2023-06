LIONS AT THE GATE (ex-Ill Nino) dévoile en vidéo le single « Drain »

Les ex-Ill Nino, rassemblés au sein du nouveau projet LIONS AT THE GATE, sortiront leur premier album « The Excuses We Cannot Make » le 25 août prochain. Le groupe en dévoile un extrait en vidéo avec le single « Drain ». C’est à voir ci-dessous.

« The Excuses We Cannot Make » track listing:

01 – “Not Even Human”

02 – “The Climb”

03 – “Find My Way” (feat. Tatiana Shmayluk of Jinjer)

04 – “Drain”

05 – “Bed of Nails”

06 – “Scapegoat”

07 – “Vultures”

08 – “The Ledge”

09 – “Losing Hope”

10 – “Digital Sea”

11 – “My Apology”