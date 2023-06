LEGION OF THE DAMNED dévoile un troisième single »Contamination »

Communiqué: Juste avant la sortie de leur très attendu nouvel album The Poison Chalice, les Death Thrashers hollandais LEGION OF THE DAMNED dévoilent un troisième single brutal, »Contamination » ! Le nouvel extrait est accompagné d’un clip oppressant et troublant produit par le frontman Maurice Swinkels lui-même ! Le nouvel album The Poison Chalice sortira demain, vendredi 9 juin 2023, chez Napalm Records.

»Contamination » ne fait pas de quartier – impitoyable, le titre fait tout disparaître sur son passage. Avec lui, le groupe prouve une fois de plus être au sommet ! Comme indiqué lors du festival Rock Hard, les fans peuvent déjà s’impatienter des sets de LEGION OF THE DAMNED sur les plus gros festivals cet été, tels que le Wacken, le Summer Breeze et le Graspop !

À propos de »Contamination », LEGION OF THE DAMNED déclare :

« »Contamination » traite de l’apparition d’une nouvelle épidémie, une manifestation de l’un des cavaliers de l’apocalypse. Une maladie horrible et létale se propage rapidement et cause de cruelles restrictions. Cela provoque la mort massive d’êtres humains et l’effondrement de sociétés entières, privées de denrées essentielles. Même si ce titre de chanson était depuis longtemps dans nos esprits lorsque nous travaillions sur nos précédents albums, il n’a jamais été choisi et n’a donc pas été inspiré de la pandémie du Coronavirus. Nous pouvons supposer que de plus terribles maladies vont arriver et provoquer des ravages. Rappelez-vous la population décimée à l’époque de la peste noire. »

Fondé en 1990 sous l’ancien nom Occult, cette machine Thrash Metal composée de Maurice Swinkels et Erik Fleuren se renomme LEGION OF THE DAMNED en 2005. Ayant conquis les classements européens pendant des décennies, la LÉGION s’est hissée à la 17ème place du Official Album Charts en Allemagne avec son album précédent, Slaves Of The Shadow Realms (2019). Pendant près de 35 ans, la formation a constitué une signature sonore agressive à base d’ingrédients du Thrash et du Death Metal, combinés à des influences brutales et sombres, résultant en l’un des sons les plus originaux de la scène. Sur The Poison Chalice, le groupe se joint au second guitariste Fabian Verweij aux côtés de Twan van Geel, et s’en va à la conquête de l’enfer avec le bassiste Harold Gielen.