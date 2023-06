Live Report : KISS au HELLFEST 2023 (Jour 1)

La nuit tombe quand la machine Kiss arrive sur la Main Stage 1 du Hellfest pour leur dernière tournée « End of the Road ». Et le concert commence par une arrivée des artistes de tous les côtés sur la scène, de la droite, de la gauche et même du plafond. Des explosions sur scène, des flammes et voilà que « Detroit Rock City » démarre. Les festivaliers, en nombre devant la scène, se réjouissent du début de ce concert de deux heures. Dans le public, énormément de festivaliers sont maquillés aux couleurs du groupe.

Après « Shout It Out Loud », le guitariste et chanteur Paul Stanley rappelle que c’est la quatrième fois qu’ils viennent jouer au Hellfest, et que même si on est Jeudi soir, ils demandent au public de se croire Samedi soir et de faire la fête avec eux sans lendemain. Puis le concert repart de plus belle. Pendant le concert, on retrouve des jeux de scènes entre les musiciens ainsi que ce qu’on peut attendre d’un concert de Kiss. En effet, Gene Simmons va cracher des flammes ou du sang tel Dracula sur « I Love it Loud » ainsi que « God of Thunder ». Pendant le solo de batterie d’Eric Singer, elle se soulève pour apparaître à un mètre de haut au dessus de tout le monde. En parlant des solos, on en a un de guitare par Tommy Thayer ainsi que de basse par Gene Simmons.

Malgré les années, on trouve un Kiss qui en donne beaucoup. Même si les années se font parfois sentir dans leurs mouvements sur la scène ou dans les voix, il y a quand même beaucoup d’énergie donnée par les quatre membres. C’est un très bon concert donné par le quatuor américain. Avec un show de plus de deux heures, c’est un concert de dernière tournée qui rend honneur à ce groupe légendaire. Gene Simmons et Paul Stanley assurent le show avec beaucoup de communication avec le public qui leur rend bien et n’arrête jamais de les supporter.

Il faut noter la qualité scénographique et des jeux avec la caméra des musiciens. Beaucoup d’effets de zoom, que ce soit des plans larges ou plus serrés, sont en coordination avec une grimace ou un regard d’un des musiciens. Le fond de scène affichant les écrans ou le logo Kiss, ainsi que des énormes néons au dessus de la scène, illuminent la scène ce qui permet de donner de plus en plus de luminosité à la scène. En regardant les écrans à côté de la scène, on a l’impression de regarder un concert pré-enregistré tellement le show est millimétré.

Après le rappel, le concert se termine par un solo de piano d’Eric Singer. Enfin, le concert s’achève par les deux hits « I Was Made For Lovin’ You » ainsi que « Rock And Roll All Night ». En même temps, des dizaines de ballons à l’effigie de Kiss ainsi que des milliers de confettis tombent sur la foule. Et c’est sur Paul Stanley brisant sa guitare toute dorée et pleine de paillettes que se termine ce très bon concert de la dernière tournée de Kiss.