KARRAS dévoile un nouveau single en vidéo

communiqué: Il y a une quinzaine de jours, Karras annonçait son retour et la sortie d’un nouvel album. Le tout appuyé par « Demons Got Rhythm », un single de… 08 secondes ! Aujourd’hui, la formation composée de Yann Heurtaux (Mass Hysteria), Etienne Sarthou (Deliverance, ex-AqME) et Diego Janson (Sickbag) frappe de nouveau avec « Roland Doe ». Un titre sans fioritures entre punk-crust, grind et death metal. Poisseux, sombre et violent : laissez ce clip de Karras vous traîner au fin fond des catacombes Parisiennes !

We Poison Their Young sera disponible cet Automne et bénéficiera d’une sortie internationale via le label américain M-Theory Audio.

Comme son nom l’indique, Karras est une ode à L’Exorciste et plus précisément à la vie et à la mort de son personnage culte : le Père Damien Karras. Tout aussi fascinant, sinistre et dynamique que le film à succès, l’univers de Karras se trouve aux frontières du punk-crust, du grindcore et de ce death metal direct et sans fioriture du début des années 90. Un mélange qui avait particulièrement impressionné lors de la sortie de None More Heretic (2020, Verycords), un premier album que le groupe s’est empressé de défendre sur scène (avec, notamment, un passage au Hellfest et au Sylak). Désormais, c’est à We Poison Their Young de prendre le relais et de perpétuer, de nouveau, l’héritage du Père Karras.

Line-up

Diego Janson (Chant, Basse)

Yann Heurtaux (Guitare)

Etienne Sarthou (Batterie)