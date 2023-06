INGESTED publie un clip pour « You’ll Never Learn »

Communiqué: Ingested sort ce jour un clip pour « You’ll Never Learn », un titre extrait de Ashes Lie Still, le sixième album du groupe de death metal moderne, sorti à l’Automne dernier chez Metal Blade Records. Par ailleurs, fin 2023, le trio anglais se lancera dans une nouvelle tournée européenne en compagnie de Lorna Shore, de Distant et d’un autre groupe du label : Rivers of Nihil. Un plateau qui s’arrêtera à Paris le 06 Décembre au Bataclan.

« You’ll Never Learn évoque tous ces gens que nous gardons dans nos vies alors qu’ils continuent de reproduire encore et toujours les mêmes erreurs. Les « dernières chances » et la patience ont des limites. Gardez les personnes qui vous sont chères et débarrassez-vous de celles qui sont des poids morts inutiles. Cette vidéo a été tournée lors de nos shows au Download et au Bloodstock. Loki Films a réussi à capturer l’énergie, la violence et le chaos total qui se dégageaient de ces performances. Alors appréciez ce carnage !

Parallèlement à ce clip, nous sommes extrêmement ravis de vous annoncer que nous brutaliserons de nouveau l’Europe et le Royaume-Uni cette automne avec nos amis de Lorna Shore, Rivers Of Nihil et Distant ! Nous sommes impatients de repartir sur les routes et de faire ce que nous faisons le mieux : ravager chaque ville et chaque salle dans lesquelles nous passons. En 2022, The Pain Remains Tour était l’une des tournées de metal extrême les plus excitantes de l’année en Amérique du Nord. Alors croyez-nous lorsqu’on vous dit qu’il ne faut pas rater ce The Pain Remains Tour UK & Europe! »

(Ingested)

Porte-drapeaux britanniques du death metal moderne, Ingested met un point d’honneur à façonner le genre depuis plus d’une décennie et demie. Dernier méfait en date : Ashes Lie Still. Un sixième album que le groupe décrit comme leur disque le plus novateur et dévastateur à ce jour. Ashes Lie Still est un classique moderne du genre. Il renferme les éléments « classiques » du son d’Ingested : des riffs groovy, des parties de batterie ultra-rapides et évidemment du chant guttural mais il laisse aussi de la place à des passages plus atmosphériques et lumineux. Sans oublier une (grosse) dose de pure violence parfois old-school. Autant de choses qui font d’Ashes Lie Still l’un des points culminants de la carrière du trio.