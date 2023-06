DIETH : To Hell and Back

Alors oui ce nouveau projet de David Ellefson (ex-Megadeth), Guilherme Miranda (ex-Entombed A.D.) et de Michał Łysejko (ex-Decapitated) est une belle surprise, comme nous avons pu le dire dans notre chronique à lire en suivant ce lien. Il est temps d’y lâcher nos oreilles, via les Players ci-dessous. C’est du Metal, qui est tantôt violent, agressif et direct, tantôt subtil voir touchant. C’est aussi la première fois où l’on entend David Ellefson chanter !

Pourquoi écouter:

– La violence et l’agressivité

– David Ellefson chanter

– Les riffs