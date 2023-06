Deux nouveaux titres pour CODE ORANGE et la VOD du Hellfest

Communiqué: Une semaine avant leur concert à Paris au Trabendo, revivez en images leur passage au Hellfest

En concert Mardi 27 juin – Paris / Trabendo

Tickets : https://www.livenation.fr/artist-code-orange-612850

Ne faisant jamais les choses à moitié, les américains de Code Orange ont sorti, la semaine dernière, non pas un, mais deux nouveaux singles ! « Grooming My Remplacement » & « The Game »

Le frontman du groupe Pittsburgh, Jami Morgan décrit ces morceaux abrasifs comme : « le subconscient infesté d’insectes d’un groupe en fuite de son passé et de son futur ». Organique et nerveuse, la production voit des riffs chaotiques s’entrechoquer tel un vol de parasites. Ces chansons sont la chrysalide cuirassée qui protège la beauté de l’album qui prendra bientôt forme.





Les deux nouveaux singles font suite à la sortie, en février dernier, de « What Is Really Underneath ? »

un album mi-remix/ mi-bande-originale réalisé en complément de l’album « Underneath » sorti en 2020

La chose était accompagnée du livret d’un court-métrage animé

permettant de creuser plus profondément dans l’univers de Code Orange.

Véritable révolution sonore, « Underneath » avait permis à Code Orange d’être nommé aux Grammy Awards.