Chronique : VEXED – Negative Energy

Formé en 2019, VEXED est une formation britannique, composé de la chanteuse Megan Targett, du guitariste Jay Bacon et du batteur Willem Mason-Geraghty. Le groupe a su rapidement se faire connaître de l’autre côté de la Manche et a réussi a attirer Napalm Records qui va les signer en 2020 pour la sortie d’un premier album en Mai de la même année. L’album intitulé « Culling Culture » est bien accueilli au UK mais également sur la scène internationale. Le groupe va notamment pouvoir ouvrir pour Spiritbox ou encore In Flames. Et nous voici en 2023, avec « Negative Energy » entre les mains.

Voyons donc ce que nous réserve ce deuxième opus qui sortira le 23 juin prochain via Napalm Records. VEXED construit sur ses bases, de la puissance, de la violence, une voix féroce et une modernité autant dans le son que dans les riffs.

Mais ce nouvel album est aussi plus lourd et plus violent. Il représente un mélange de brutalité chaotique voir traumatisante pour des oreilles non initiées. Les thèmes abordés sont basés sur les expériences personnelles les plus éprouvantes du groupe comme la mort, la trahison, la douleur et le chagrin, et de manière encore plus critique qu’auparavant. Au lieu d’opter pour une positivité forcée, le trio originaire de Hertfordshire dans le Nord de Londres, canalise chaque seconde de leur « énergie négative » dans ces 13 titres. Chaque titre résonnant comme une véritable bataille, extrême, frénétique, immodérée et éreintante.

VEXED nous emmène à chaque titre à travers une puissance rythmique ou vont s’entrechoquer des riffs saccadés ou complexes, des passages plus lents soulignés par une batterie ultra efficace. Le combo anglais n’hésite pas à recourir à des samples pour mieux mettre en avant ses ambiances post apocalyptiques, renforçant au passage son approche moderne de sa créativité. Il n’y a que du sombre dans ce qui se dégage de ces 13 titres. On est à l’opposé de quelque chose de léger ou festif. On est en pleinement dans du lourd, de la tristesse, de la morosité.

Le chant est aussi ultra agressif mais tout en étant varié, allant du growl a des montées saturées plus aiguës. Car VEXED nous surprend plus d’un fois au fil des titres avec des variations décalées ou des cassures rythmiques efficaces.

« Negative Energy » est intense. Un album qui vous colle au mur et qui ne relâche sa prise que lorsque le dernier titre se termine. Cette intensité transparait dans chaque instrument et tout semble fait pour que cette puissance rythmique martèle l’auditeur à chaque seconde.

Track Listing:

PTSD 1:38

Anti-Fetish 3:59

We don’t talk about it 3:28

X my <3 (Hope to die) 3:59

Panic attack 3:26

Lay down your flowers 3:31

There’s no place like home 3:08

Extremist 3:02

Default 3:17

Trauma Euphoria 3:58

It’s not the end 5:57

DMT 2:02

Nepotism 4:40

Line up:

Megan Targett – Chant

Jay Bacon – Guitare

Willem Mason-Geraghty – Batterie

