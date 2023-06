BARONESS annonce son 6ème album studio et dévoile un premier extrait

Communiqué: Trois après son dernier album en date, Baroness, l’un des groupes le plus envoûtants de l’histoire du hard rock moderne, annonce aujourd’hui la sortie de « STONE » sur Abraxan Hymns, son propre label, ouvrant ainsi un nouveau chapitre sur sa déjà riche carrière.

« Une chose est certaine avec Baroness, c’est que nous n’aimons pas nous répéter », explique le guitariste / chanteur John Baizley. « La prise de risques est une question de volonté. Quand j’étais plus jeune, tout l’intérêt de la musique était d’être différent, de ne pas faire la même chose, de ne pas écouter ses parents et de ne pas suivre les règles. Ça sonne peut-être un peu ridicule de nos jours, mais en pratique, ça marche. Ça serait vraiment terrifiant d’en être au sixième album de sa carrière et de se dire qu’il va falloir rester dans la continuité plutôt que de continuer d’inventer et d’avancer. Nous avons donc redoublé d’efforts pour nous renouveler et voir où cela nous mènerait. Je pense que cet album reflète bien cela, il est beaucoup plus vivant, plus direct. »

Cette évolution volontaire a amené le groupe jusqu’à la ville frontalière de Barryville, dans l’État de New-York. Ayant choisi la voie de l’autoproduction, Baroness a passé un mois caché au milieu d’une forêt de pins, dans une résidence de vacances transformée pour l’occasion en espace d’enregistrement. Un endroit impromptu doté de grands plafonds voûtés, des planchers en bois et des murs en briques et en verre. Pendant que le groupe écrivait ce qui allait devenir « STONE », Baizley l’enregistrait et le pré-mixait en temps réel, donnant ainsi à chaque chanson son propre traitement sonore. Après avoir terminé l’enregistrement des parties de batterie, de guitares et de basse, le groupe est retourné dans le sous-sol de Baizley pour y enregistrer les voix, avant de confier le tout Joe Barresi (Kyuss, Tool) pour le mix final, puis au gourou du mastering Bob Ludwig (Led Zeppelin, Nirvana).

« Le processus d’enregistrement s’est déroulé en totale autonomie », ajoute le batteur Sebastian Thomsen. « Le fait de nous retrouver tous les quatre, pendant un mois, dans une maison louée dans les montagnes, a permis d’obtenir non seulement un son cohérent et authentique, mais aussi d’acquérir une sorte d’esprit d’équipe intense, de la jouer collectif. »

« Je pense que nous avons réussi à vraiment nous libérer. Cela nous a fait beaucoup de bien », déclare à son tour la guitariste Gina Gleason. « Nous étions unis sur ce point. Nous avons donc pris notre élan pour tenter de faire de notre mieux. C’était une expérience à la fois vraiment cool et enrichissante, mais surtout très créative. »

Aujourd’hui le groupe offre un avant-goût de ce nouvel album avec la sortie de l’émouvant « Last Word », illustré par une vidéo réalisée par Nick Jost. « Au fil des années j’ai développé un intérêt pour la vidéo et l’animation, et comme il s’agit de notre premier album autoproduit, nous nous sommes demandés pourquoi ne pas étendre cette philosophie jusqu’au clip », explique le bassiste de Baroness. « C’était très stressant de réaliser et de créer mon premier clip vidéo, mais, au final, le fait d’avoir fait des cauchemars toute ma vie et d’aimer les animations étranges s’est avéré très utile. »

Fondé en 2003 à Savannah, Baroness se compose aujourd’hui de John Baizley (chant/guitare), Gina Gleason (guitare), Nick Jost (basse) et Sebastian Thomson (batterie). Désormais basé entre Philadelphie et à Brooklyn, le groupe compte cinq albums à son actif : « Gold & Grey » (2019), « Purple » (2015), « Yellow & Green » (2012), « Blue Record » (2009) et « Red Album » (2007). Le quatuor a reçu sa première nomination aux GRAMMY® en 2017 pour la chanson « Shock Me ». À propos de « Gold & Grey » NPR avait écrit : « [ce disque] ressemble à un rappel de la période faste où un album de rock pouvait être considéré comme un objet d’art »

Liste des titres :

1. Embers

2. Last Word

3. Beneath the Rose

4. Choir

5. The Dirge

6. Anodyne

7. Shine

8. Magnolia

9. Under the Wheel

10. Bloom