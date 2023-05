WALL OF CLAN: Vendredi 16 et samedi 17 juin à Paris (Bataclan)

Communiqué: Le Bataclan annonce la création de “WALL OF CLAN”

un festival metal de 2 jours les 16 et 17 juin prochains.

Le Pass 2 Jours est disponible ici

https://billetterie.bataclan.fr/fr/meeting/5227/wall-of-clan-pass-2-jours/bataclan/16-06-2023/18h00

________________________________________________________________________________

le vendredi 16 juin, c’est dub et punk-rock

FISHBONE

DUBIOZA KOLEKTIV

LA PHAZE

M.O.K.O

Pass 1 jour disponible ici

https://billetterie.bataclan.fr/fr/meeting/5217/wall-of-clan/bataclan/16-06-2023/18h00

_______________________________________________________________________

Le samedi 17 juin, c’est hardcore et thrash metal.

HATEBREED

TERROR

LOUDBLAST

CRISIX

UNEARTH

SORCERER

Pass 1 jour disponible ici

https://billetterie.bataclan.fr/fr/meeting/5221/wall-of-clan/bataclan/17-06-2023/16h00

En février 2023, à la faveur de sa conférence de presse annuelle, le Bataclan entamait un véritable retour aux sources : un repositionnement de son identité et de sa programmation résolument tourné vers son nouveau claim “Esprit libre depuis 1865”.

Pour autant, quand il est question de Rock, c’est avant tout sur scène que cela se passe et que tout se joue. C’est dans cette volonté de procurer à son public toujours plus d’expérience et d’évasion artistiques que le Bataclan a créé “Wall of Clan”, son premier festival rock metal.

Le mythique Hellfest drainant un nombre impressionnant de groupes appréciés par un public metalleux et pointu, le Bataclan – dans un souci d’économie et d’écologie – a décidé de profiter de ce créneau temporel pour faire passer par Paris certains des groupes programmés à Clisson…

Et ainsi permettre aux parisiens et aux éventuels fans de metal arrivés après l’annonce « complet » du Hellfest de bénéficier tout de même d’une programmation de qualité.