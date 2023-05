Vomitory dévoile le single « Raped, Strangled, Sodomized, Dead » en vidéo

Communiqué: Référence indiscutable en matière de death metal depuis sa création en 1989, Vomitory sortira All Heads Are Gonna Roll le 26 Mai prochain chez Metal Blade Records. Plus d’une décennie après son dernier méfait discographique, le quatuor Suédois promet que ce neuvième long-format sera aussi frontal que destructeur. Après le titre éponyme il y a quelques semaines, découvrez « Raped, Strangled, Sodomized, Dead », un second extrait de ce disque à venir.

Dans n’importe quelle conversation sérieuse sur le death metal, le nom de Vomitory finit toujours par arriver sur la table à un moment ou à un autre. Ne serait-ce que car le quartet a sorti huit des albums les plus efficaces du genre entre 1996 et 2011 ou que sa séparation en 2013 en avait laissé plus d’un sur sa faim. Une retraite qui s’est avérée de courte durée puisque le groupe sera de retour sur scène dès 2019 pour célébrer ses trente ans de carrière. Désormais, il est grand temps pour Vomitory de sortir un nouvel album, le premier en douze ans. Et il aura pour nom All Heads Are Gonna Roll !

Pour ce disque, le groupe a préféré prendre son temps et ne pas précipiter les choses. « Nous ne nous sommes mis aucune pression. Pour nous, la question était surtout de savoir si nous devions revenir pour de bon et sortir de nouveaux morceaux ou simplement renvoyer le groupe dans sa tombe. Alors avant de prendre une quelconque décision, nous nous sommes réunis et avons composé quelques titres pour le plaisir. Pour nous, c’était une façon de voir si ça le faisait toujours, si nous avions toujours ce petit « truc » en nous. » (Tobias Gustafsson, batterie)

Si la description de « death metal rapide, frontal et destructeur » lui ira à merveille, les fans de longue haleine remarqueront qu’avec All Heads Are Gonna Roll, Vomitory s’offre également quelques incursions hors de ses sentiers battus. « Nous avons essayé de créer des refrains bien distincts dans la plupart des titres. Chose sur laquelle nous n’avions jamais réellement fait d’efforts dans nos précédents albums » affirme Tobias Gustafsson. « De même, nous avons passé beaucoup plus de temps à travailler sur les arrangements vocaux. Notamment ceux des backing. Ce qui, je trouve, apporte quelque chose en plus à notre son. Les riffs sont aussi plus directs, à l’instar de ce que nous faisions au début des années 2000. ».

All Heads Are Gonna Roll

01. All Heads Are Gonna Roll

02. Decrowned

03. Ode to the Meat Saw

04. The Deepest Tomb

05. Piece by Stinking Piece

06. Raped, Strangled, Sodomized, Dead

07. Dead Man Stalking

08. Disciples of the Damned

09. Dead World

10. Beg for Death

L’enregistrement des instruments a été réalisé dans les locaux de répétition du groupe en compagnie de Mats Lindström. Comme pour les trois derniers albums de Vomitory, le chant a été enregistré en compagnie de Rikard Löfgren au Leon Music Studios. On notera également la participation de Christian Fredriksson (Vulkan) sur quelques solos.