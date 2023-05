VEXED dévoile le single »X my <3 (Hope To Die)''

Communiqué: Le groupe Alt-Metal britannique VEXED provoque un soulèvement avec son deuxième single

‘X my <3 (Hope To Die)'' et son clip !

Le deuxième album du groupe Negative Energy

sortira le 23 juin 2023.

PRÉCOMMANDEZ-LE : https://napalmrecords.com/vexed

Le trio britannique VEXED, l’un des groupes émergents en vogue du genre Alternative Metal, dévoile un second extrait de son très attendu deuxième album Negative Energy, dont la sortie est prévue le 23 juin chez Napalm Records ! Le titre troublant »X my <3 (Hope To Die)'' s'accompagne d'un clip officiel tout aussi envoûtant. Impitoyable, ''X my <3 (Hope To Die)'' traite de la question éternelle de ce qu'il se passe après la mort et l'idée acceptable de ne jamais le savoir. Juste après une intro calme, les growls féroces de la chanteuse Megan Targett surgissent et se mêlent au rythme lourd de la batterie et des guitares au son électronique. Sa voix aux multiples facettes crée un paysage sonore captivant et agité. ''Anti-Fetish'', le premier single dévastateur de VEXED, a déjà reçu une grande attention ! Il a en effet été diffusé sur BBC's Radio 1 Rock Show, et est actuellement en rotation sur SiriusXM Liquid Metal et classé 6ème de The Devil's Dozen, leur classement hebdomadaire. À sa sortie, il a été encensé par Revolver (Best New Song), Loudwire (Weekly Wire), Knotfest, parmi tant d'autres, et a également été ajouté à plusieurs playlists officielles d'Apple Music, Spotify, Tidal, et Deezer. À propos de ''X my <3 (Hope To Die)'', VEXED déclare : « ''X my <3 (Hope To Die)'' a déclenché toute notre inspiration pour Negative Energy. Après des mois de blocage et un sentiment d'abandon, ce titre a ouvert les vannes de notre créativité. Inspiré par les victimes d'extrémistes religieux, de sectes ou d'abus de pouvoir, il traite du fait que personne ne devrait dicter la conduite d'autrui sur le simple fait de ses opinions personnelles. » Negative Energy détient une belle authenticité musicale et comporte des paroles saisissantes, profondes et courageuses. Plutôt que de choisir la positivité forcée comme beaucoup de ses contemporains, le trio du Hertfordshire canalise chaque once de son énergie négative dans les 13 titres de l'album - se tenant prêt pour une rude bataille. Le groupe déclare : « Nous sommes très fiers de vous présenter notre second disque. Depuis le début, nous avons chacun vécu des expériences traumatiques et avons connu la mort, la trahison, la douleur et le chagrin. Pour trouver la force, nous avons tout d'abord dû accepter que nous n'allions pas bien, puis faire face à nos problèmes en partageant notre vulnérabilité, nos peurs et nos faiblesses. Au lieu de se forcer à être positifs, nous avons concentré notre énergie négative dans l'album pour commencer notre processus de guérison et surmonter cette épreuve.