« Under You » le nouveau single de FOO FIGHTERS et un Live Stream gratuit

FOO FIGHTERS a dévoile le nouveau single « Under You » qui est tiré du nouvel album « But Here We Are » prévu pour le 2 juin. Le groupe a également annoncé un Live Stream gratuit le 21 mai, ce dimanche via la plateforme Veeps.

Suivez le lien pour vous inscrire gratuitement pour le concert: https://foofighters.veeps.com/events/a9d43477-5bde-4752-839f-6ce7942b24ac