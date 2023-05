Tony Hawk en front d’un super groupe pour une reprise de Nine Inch Nails

Tony Hawk en compagnie de Ben Weinman (Suicidal Tendencies), Mikey Hawdon (Fairmounts), Brad Magers (The Bronx), Kat Lucas (Stormylovechild) et Ryan Leger (ex-Every Time I Die), apparait dans une vidéo pour une reprise de Nine Inch Nails pour le titre « Wish ». La vidéo est à voir ci-dessous avec un cameo de luxe !