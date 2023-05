Thy Art Is Murder annonce son nouvel album et dévoile « Join Me In Armageddon » en vidéo

Les australiens de Thy Art Is Murder, viennent d’annoncer la sortie de leur nouvel album « Godlike » pour le 15 Septembre via leur propre structure Human Warfare. Le groupe en dévoile un single avec le titre « Join Me In Armageddon » à découvrir en vidéo. « Godlike » track listing: 01 – “Destroyer Of Dreams”

02 – “Blood Throne”

03 – “Join Me In Armageddon”

04 – “Keres”

05 – “Everything Unwanted”

06 – “Lesson In Pain”

07 – “Godlike”

08 – “Corrosion”

09 – “Anathema”

10 – "Bermuda"







