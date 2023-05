The Inspector Cluzo en concert à Paris 4 jours de suite

The Inspector Cluzo vient d’annonce son PARIS TOUR 2024:

28/02 FR-PARIS La Maroquinerie-Electrique

29/02 FR-PARIS La Maroquinerie-Electrique

01/03 FR-PARIS La Maroquinerie-Unplugged

02/03 FR-PARIS La Maroquinerie-Electrique

1ères parties: Professeur Marc Dufumier:

Sensibilisation à l’Agro-Ecologie

Le groupe déclare: On voulait faire quelque chose de special pour Paris. Etant toujours nos propres producteurs, donc avec des moyens limites, on a décidé d’investir La Maroquinerie pendant une semaine, salle que nous adorons et qui nous a vu débuter sur Paris. Au final ça reviendra au même en terme de spectateurs qu’une grande salle et ce sera plus abordable pour tout le monde. Des concerts différents électriques(3) et unplugged(1), des rencontres, une proximité, de l’Armagnac de chez Colette du Domaine De La Tuilerie dans une salle parfaitement taillée pour notre musique organique.

Les 1ères parties seront dans cet état d’esprit puisque ce sera le Professeur Marc Dufumier, qui est un modèle pour nous, pionnier et spécialiste de l’agro-écologie mondiale. Il vous sensibilisera avec son humour et sa pédagogie habituelle à cette pratique agraire dont nous avons fait corps dans notre ferme depuis 10 ans. Voilà, on voulait faire un truc simple, convivial et culturel à la fois, comme on aime.

Adishats

TIC

Tickets: https://theinspectorcluzo.com/categorie-produit/billets-concerts/

RUNNING A FAMILY FARM TOUR EURO 2023

27/05/2023 CH – LA-CHAUX-DU-MILIEU Corbak Festival

28/06/2023 SP – VIVEIRO Resurrection festival

07/07/2023 FR – BAILLEUL En Nord Beat Festival

17/07/2023 FR – CARHAIX Vieilles Charrues

21/07/2023 NL – LICHTENVOORDE Zwarte Cross festival

23/07/2023 FR – PARIS Lollapalooza

16/08/2023 CH – PENTHAZ Venoge festival

19/08/2023 FR – CHARLEVILLE-MEZIERE Cabaret Vert

20/10/2023 FR – ORLEANS L Astrolabe

21/10/2023 FR – SAINT-BRIEUC Carnavalrock Festival

26/10/2023 FR – BESANCON La Rodia

27/10/2023 FR – AUXERRE Le Silex

28/10/2023 FR – REIMS La Cartonnerie

31/10/2023 FR – CHATEAULIN Run ar Puns

03/11/2023 FR – NIMES La Paloma

11/11/2023 FR – GRENOBLE L Iliade

06/11/2023 BE – BRUSSELS La Rotonde

23/11/2023 UK – BELFAST Limelight 2

24/11/2023 IR – DUBLIN Grand Social

26/11/2023 UK – MANCHESTER Night & Day

27/11/2023 SCOT – GLASGOW King Tut s

29/11/2023 UK – LONDON Oslo

04/12/2023 DK – COPENHAGUEN Pumpehuset Small

