SOEN dévoile un premier single intitulé « Unbreakable »

SOEN qui sortira son nouvel album « Memorial » le 1er Septembre via Silver Lining Music, vient de dévoiler un premier single intitulé « Unbreakable ». C’est à voir ci-dessous.

A noter la venue du groupe en concert en Octobre:

20/08 – Carhaix / Motocultor Festival

11/10 – Lyon / Ninkasi Kao

15/10 – Paris / Elysée Montmartre

18/10 Strasbourg / La Laiterie

Communiqué: Qu’on se le dise, « Memorial », le nouvel album de Soen sortira le 1er septembre prochain sur le label Silver Lining Music. Plus percutant que jamais, ce 6ème opus studio a des allures d’union entre « metal classique » et le son si particulier du quintette suédois.

Disponible aujourd’hui, le single « Unbreakable’ permet au groupe d’afficher clairement ses intentions. En effet, à travers ce premier extrait on entend le groupe adopter une approche beaucoup plus « heavy » tout en conservant une sensibilité mélodique sans pareille.

Pour le batteur Martin Lopez, membre fondateur de Soen : « Cette chanson traite de la façon dont on peut se limiter en tant qu’être humain, en croyant aveuglément en quelque chose ». Et le chanteur, lui aussi membre fondateur, Joel Ekelöf de poursuivre :

« Les politiciens et les médias peignent tout en noir ou tout en blanc, ce qui semble donner le droit d’essayer de détruire son adversaire au lieu de tenter de trouver un terrain d’entente. Il est essentiel de rester humble et ouvert face aux différents points de vue de chacun, ne serait-ce que pour continuer d’évoluer. On ne peut qu’en sortir grandi »

La dynamique de ce nouvel album est d’une étonnante puissance qui voit Soen canaliser les maux de la société actuelleà travers des riffs lourds d’une férocité croustillante qui mettent parfaitement en valeur ce mélange unique entre élans progressifs et moments plus agressifs, c’est là que réside toute la beauté des compositions du groupe. « Memorial » est imprégné de mélodies à même de vous caresser le visage juste après l’avoir littéralement écrasé à coups de guitare.

Dès le début l’album l’auditeur est propulsé par « Sincere « , titre implacable s’il en est, dont la puissance est enrichie d’un groove solide et de lignes de chant évocatrices. Dès lors rien ne peut arrêter Soen qui, en 10 titres, nous entraîne irrésistiblement vers « Vitals », une balade digne de Pink Floyd, un final aussi magnifique que tragique.

L’heure de la reconnaissance semble enfin avoir sonné pour Soen. Avec ses allures de hard rock moderne et ses inspirations beaucoup plus profondes « Memorial » a tous les aspects d’un classique !