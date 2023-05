Sicksense (The Agonist, Stuck Mojo) dévoile en vidéo « Feed Them To The Wolves »

Sicksense, qui intègre Vicky Psarakis (The Agonist) et Robby J. Fonts (Stuck Mojo), vient de lancer le single « Feed Them To The Wolves » en vidéo. Un nouvel EP intitulé « Fools Tomorrow » sera dispo le 11 juin prochain. Partager : Tweet







