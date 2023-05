Quelques changements à l’affiche du HELLFEST 2023

L’organisation du HELLFEST a apporté quelques changements au sein de son affiche :

– Triggerfinger (Vendredi 15 / Valley)

– The Menzingers (Dimanche 18 / Mainstage 2) remplacent The Distillers

– DVNE (Jeudi 17 / Valley) remplace Birds In Row

– Kamizol-K (Jeudi 17 / Warzone)

Plus d’infos: https://www.hellfest.fr/