MOTOCULTOR Festival : 9 nouveaux groupes français s’ajoutent à l’affiche

Communiqué: XIVème édition 17-18-19-20 AOÛT 2023

Pour l’édition 2023, le Motocultor annonce l’ajout de 9 nouveaux groupes français à l’affiche du festival !

LES NOUVEAUX NOMS

GOROD / AKIAVEL / DELIVERANCE / LOST IN KIEV / NOT SCIENTISTS /

OI BOYS / POGO / T.T.T (Tribute To Thrash) / WORST DOUBT

Au total, 28 groupes de la scène française et bretonne seront mise en valeur lors de la quatorzième édition du Motocultor festival. La dernière annonce de programmation est prévue la semaine prochaine.

Billetterie: https://www.motocultor-festival.com/

Programmation par jour :

Jeudi 17 août 2023 : A.A Williams † Angelus Apatrida † Burning Witches † Hällas † Hatebreed † Kadavar † Royal Republic † Steve’n’Seagulls † Ugly Kid Joe † The Psychotic Monks † Warbringer † Wolfmother † Zeal & Ardor + Coroner + Komodor + Long Distance Calling + TBA

Vendredi 18 août 2023 : EPICA + Arka’n Asrafokor † Boisson Divine † Brieg Guerveno † Carcass † Crisix † Deicide (Legion set) † Déluge † Esthesis † GGGOLDDD † Haken † Health † Hrafngrímr † Humanity’s Last Breath † Hypno5e † IC3PEAK † Insomnium † Lili Refrain † Luc Arbogast † Marduk † Napalm Death † Psychonaut † Terror † Uuhai † Vio-lence † Wardruna + TBA

Samedi 19 août 2023 : Amenra † Birds in Row † Bleed From Within † Brutal Sphincter † Brutus † Bullet For My Valentine † Coilguns † Der Weg Einer Freheit † Dog Eat Dog † Gatecreeper † Little Big † Ludwig von 88 † Pénitence Onirique † Rectal Smegma † Russian Circles † Sylvaine † The Toy Dolls † Washington Dead Cats † Watain + Gama Bomb + Scarlxrd + Sodom + Sortilege + TBA

Dimanche 20 août 2023 : 1914 † ABBATH † Alestorm † Archspire † Biohazard (Original Line-up) † Carpenter Brut † Cave In † Church of Misery † Converge † Crowbar † Dieth † Dying Fetus † Elder † Heart Attack † Kabbalah † Landmvrks † Messa † Nostromo † Orpheum Black † Rise of the Northstar † Shadow of Intent † Soen † Stick to Your Guns + Bell Witch + TBA